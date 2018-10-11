Сообщили, сколько территории разминировали вокруг Ични

Группы разминирования Вооруженных сил Украины осуществили поверхностную очистку 70% территории 6-го арсенала Минобороны неподалеку Ични на Черниговщине. Фото - facebook.com/aleksej.cernobaj

Группы разминирования Вооруженных сил Украины осуществили поверхностную очистку 70% территории 6 арсенала Минобороны неподалеку Ични на Черниговщине. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

"С 10 октября на территории арсенала работают 10 групп разминирования, осуществившие поверхностную очистку более 70% административной территории арсенала. Работа продолжается", - сказал он.

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По словам Чернобая, на территории арсенала силами ВСУ и ГСЧС организовано тушение очагов тления на технической территории. Пожар уже потушен, одиночные взрывы боеприпасов наблюдаются лишь на 2 площадках, где происходит тление.

На месте происшествия работают 9 пожарных танков, 3 инженерных машины разграждения, 2 пожарных самолета авиации ГСЧС и 9 пожарных машин.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям планирует разминировать территорию вокруг складов боеприпасов возле Ични в Черниговской области до 15 декабря.