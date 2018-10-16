Иностранец-нелегал торговал в Киеве оружием

 
Ексклюзивы
1/5
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
Просмотров: 567
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 585
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 864
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 702
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
2 Просмотров: 4455
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6 Просмотров: 2322
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 882
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
16 Просмотров: 1224
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3708
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
4
3
3
5
3
Показали фото с места падения военного самолета
Показали фото с места падения военного самолета
Разбитое авто и изуродованные тела: фура смяла легковушку
Разбитое авто и изуродованные тела: фура смяла легковушку
Резал, варил и ел: рассказали ужасные подробности о найденном без головы экс-милиционере
Резал, варил и ел: рассказали ужасные подробности о найденном без головы экс-милиционере
Назвали причину смертельного столкновения двух локомотивов
Назвали причину смертельного столкновения двух локомотивов
Показали фото смертельного столкновения двух поездов
Показали фото смертельного столкновения двух поездов
Видео
Все видео
Показали видео вооруженного нападения на магазин
Показали видео вооруженного нападения на магазин
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
З'ясували деталі смертельної ДТП
З'ясували деталі смертельної ДТП
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 882
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3708
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1971
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1665
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4302
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 октября 2018
Просмотров: 297
Худобченко
— Молодой человек! Ми з Мажором синхронно обертаємося на виклик. За секунду собака втрачає інтерес. Я мушу слухати. ...
вторник, 16 октября 2018 21:30

Иностранец-нелегал торговал в Киеве оружием

  Комментировать
 

26-летний гражданин Таджикистана наладил в Киеве незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия.

Во время оперативных закупок, проведенных сотрудниками СБУ, иностранец за $ 5,5 тыс. продал пистолет марки Beretta, пистолет иностранного производства без маркировки и 19 боеприпасов. После этого он пытался бежать за границу. Сотрудники СБУ задержали подозреваемого на территории Львовской области.

В ходе следствия выяснили, что злоумышленник находился на территории Украины незаконно. Ранее он был депортирован из Турции в Молдову в связи с подозрением в причастности к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Террористы ИГИЛ проходили оздоровление в Крыму - Соловьев превзошел себя

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 сентября в пункте пропуска "Борисполь" пограничники задержали гражданина Таджикистана. Его разыскивал Интерпол за участие в террористической организации ИГИЛ. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В Киеве задержали боевика ИГИЛ
В Киеве задержали боевика ИГИЛ Просмотров: 765
Террористы ИГИЛ проходили оздоровление в Крыму - Соловьев превзошел себя
Террористы ИГИЛ проходили оздоровление в Крыму - Соловьев превзошел себя 1 Просмотров: 4068
Сейчас вы читаете новость «Иностранец-нелегал торговал в Киеве оружием». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Епископа автокефальной церкви расстреляли в лесу

Избрали Папу Римского с коммунистической страны

На Оскара Уайльда одевали платье и называли "она"

Самое читаемое
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 44668
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27 Просмотров: 28291
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 25940
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 22620
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
8
 Просмотров: 21114
Происшествия
Показали фото с места падения военного самолета
Показали фото с места падения военного самолета
4
 Просмотров: 1962
Военная прокуратура сообщила подробности катастрофы Су-27
Военная прокуратура сообщила подробности катастрофы Су-27 Просмотров: 1935
Подросток застрелил двоюродного брата
Подросток застрелил двоюродного брата Просмотров: 423
Катастрофа Су-27: погибли два пилота
Катастрофа Су-27: погибли два пилота 2 Просмотров: 1872
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера 2 Просмотров: 19004
Больше всего комментируют
12
У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ
7
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
4
Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины
3
"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента
2
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Голосов: 1169
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua