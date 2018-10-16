Иностранец-нелегал торговал в Киеве оружием

26-летний гражданин Таджикистана наладил в Киеве незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия.

Во время оперативных закупок, проведенных сотрудниками СБУ, иностранец за $ 5,5 тыс. продал пистолет марки Beretta, пистолет иностранного производства без маркировки и 19 боеприпасов. После этого он пытался бежать за границу. Сотрудники СБУ задержали подозреваемого на территории Львовской области.

В ходе следствия выяснили, что злоумышленник находился на территории Украины незаконно. Ранее он был депортирован из Турции в Молдову в связи с подозрением в причастности к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".

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Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 сентября в пункте пропуска "Борисполь" пограничники задержали гражданина Таджикистана. Его разыскивал Интерпол за участие в террористической организации ИГИЛ. Об этом сообщает Госпогранслужба.