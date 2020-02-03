Иностранец возил наркотики в соседнюю страну

На границе с Молдовой задержали преступника. Фото: полиция

На границе в Одесской обл. задержали иностранца, который доставлял наркотики в Молдову через Украину.

В пункте пропуска "Кучурган - Первомайск" правоохранители задержали гражданина Молдовы, который намеревался переместить наркотические средства и психотропные вещества. Среди них - амфетамин и кокаин, сообщили в пресс-службе Южного регионального управлении Госпогранслужбы Украины.

Задержанный является сообщником другого гражданина Молдовы. Он является организатором этой преступной схемы. Ранее наладил почтовый канал контрабанды наркотиков и был задержан еще в октябре прошлого года в Одессе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врачи наркодиспансера торговали наркотиками

После ареста сообщника злоумышленник продолжил вести наркобизнес. Он пытался лично доставить наркотики клиенту из Молдовы.

В Белой Церкви Киевской обл. разоблачили 4-х злоумышленников, которые занимались сбытом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, в частности, метадон, клофелин, димедрол и соннат.