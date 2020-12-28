Иностранец несколько месяцев терроризировал мужчину несуществующим долгом

В Одессе иностранец требовал у мужчины вернуть несуществующий долг.

Преступник узнал, что потерпевший одессит имеет долги перед другим человеком и решил этим воспользоваться, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

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Фото: npu.gov.ua

"Назначив пострадавшему встречу в одном из ресторанов, он потребовал передать ему несколько тысяч долларов США якобы в счет погашения долга. На жертву преступник давил систематическими телефонными звонками с угрозами убить и его, и членов семьи. Чтобы мужчина не обратился за помощью в полицию, злоумышленник дерзко заявлял, что ему не помогут, потому что он с помощью денег сможет решить любую проблему. После нескольких месяцев такого давления потерпевший все же обратился в правоохранительные органы ", - говорится в сообщении.

Вымогателя задержали на местном рынке при получении 30 тыс. грн в качестве погашения части "долга". В защиту злоумышленника стали его земляки-торговцы. За нецензурные слова и неповиновение полицейским их забрали в участок.

Следователи выяснили, что вымогатель имеет не одну судимость за совершение тяжких и корыстных преступлений. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

На Кировоградщине двое рэкетиров у местного кафе угрожали фермеру. Мужчины под угрозами избить фермера и его жену требовали вернуть несуществующий долг в сумме $30 тыс. или отдать им земельные участки.