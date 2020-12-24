Рэкетиры требовали с фермера $30 тыс. за долг, которого не существовало

На Кировоградщине двое рэкетиров у местного кафе угрожали фермеру.
Мужчины под угрозами избить фермера и его жену требовали вернуть несуществующий долг в сумме $30 тыс. или отдать им земельные участки, сообщили в отделе коммуникации полиции Кировоградской области.
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"События происходили на территории Онуфриевского района. 48-летний гражданин, вместе со своими сообщниками, заблокировали автомобиль местного 41-летнего фермера возле одного из кафе. В дальнейшем в адрес потерпевшего и его жены лица выражали угрозы физической расправы в случае, если мужчина не отдаст определенную ими сумму средств наличными или передаст в аренду на 30 лет по заниженной стоимости земельные участка, площадью 15 гектаров", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали рэкетиров. За вымогательство им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
В Тернополе неизвестные напали на мужчину. Его силой затолкали в багажник, удерживали всю ночь и пытали. Его подругу затолкали в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
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