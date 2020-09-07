Иностранец на грузовике сбил велосипедиста

Іноземець на вантажівці збив велосипедиста Фото: lv.npu.gov.ua

6 сентября в селе Шегини Мостиского района Львовской области произошло ДТП. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Водитель автопоезда "Скания" - 62-летний иностранец, двигаясь по автодороге "Львов-Шегини", совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении.

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От полученных травм 63-летний велосипедист погиб на месте.

Полицейские открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителю грузовика грозит до 8 лет лишения свободы.

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