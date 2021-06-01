Иностранец бросился под поезд метро и попал на видео

В Харькове иностранец бросился под поезд метро. Фото: facebook.com/metro.kh

В Харькове иностранец бросился под поезд метро.

Инцидент произошел на станции Алексеевская накануне в 21:18. На график движения поездов не повлиял, сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Машинист успел затормозить. Мужчина, который вероятно хотел лишить жизни, остался жив. Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы.

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"К счастью, машинист успел затормозить. Неадеквата повязали в наручники и повели", - пишет "Труха".

Также в сети появились видео инцидента. На них видно, как горе-пассажир общается, вероятно, с охраной подземки.

В Киеве на станции Арсенальная пассажир попал под поезд. На место происшествия вызвали медиков и полицейских. Движение поездов на красной линии метро временно останавливали.