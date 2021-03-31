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среда, 31 марта 2021 18:10

Иностранца зарезали на заправке - убийцу ловили до утра
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В Одесской области иностранец убил своего соотечественника.

Они случайно встретились ночью на заправке и между ними вспыхнул конфликт, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

"Мужчины в возрасте 45-ти и 57-ми лет приехали в Украину из Азии по работе. Ночью они случайно встретились на автозаправочной станции в селе Бурлачья Балка, где вспомнили старые обиды друг на друга и начали ссориться. Конфликт перерос в драку, в ходе которой младший по возрасту мужчина острым предметом, нанес старшему соотечественнику проникающее ранение в сердце, от которого тот скончался до приезда "скорой", - говорится в сообщении.

В Одесской области иностранец убил своего соотечественника
Фото: od.npu.gov.ua
Они случайно встретились ночью на заправке и между ними вспыхнул конфликт
В Одесской области иностранец убил своего соотечественника
Они случайно встретились ночью на заправке и между ними вспыхнул конфликт
В Одесской области иностранец убил своего соотечественника

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Преступника до утра задержали. Он прятался в полях за населенным пунктом.

Сейчас мужчина в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В городе Запорожье произошел инцидент. Между местным жителем и студентом из Марокко произошел конфликт у одного из супермаркетов. Иностранец схватил нож и и ударил мужчину.

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Дата
31
марта

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