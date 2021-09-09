Имитировала сцену из фильма: неожиданное заявление в загадочной смерти украинки в Турции

Кристина Новицкая в полдень 31 декабря в прошлом году заказала домой еду и больше из дома не выходила. Мертвой ее нашли через четыре дня. Фото: facebook.com/christina.novitskaya

В Турции правоохранители закончили расследование смерти украинской модели 25-летней Кристины Новицкой, которую нашли на съемной вилле в Бодруме со связанными руками и мешком на голове.

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Украинка покончила с собой, имитировав сцену из кинофильма 2003 года "Жизнь Дэвида Гейла" с Кевином Спейси в главной роли. Такие результаты следствия сообщили в прокуратуре, передает телеканал CNN Türk.

"Оценив все доказательства, прокуратура признала случай самоубийством", - говорится в сообщении.

Также указывают, что невозможно определить, кто мог побудить или склонить женщину к самоубийству.

Украинку Кристину Новицкую нашли мертвой на вилле в турецком Бодруме 3 января. Сидела на стуле. Руки были за спиной наручниках, на голове - полиэтиленовый пакет. Три замка стальных дверей виллы были заперты изнутри, на окнах железные решетки. Местная полиция сразу склонялась к версии самоубийства. Однако друзья в нее не верили. Кристина родом из Киева. Окончила столичный национальный лингвистический университет, изучала восточные языки. В Турции работала переводчиком, преподавала в школе танцев в торговом центре в Бодруме. Разыскивать ее начала мать Галина Новицкая, которая не могла дозвониться из Украины.