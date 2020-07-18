Имели алгоритм, как выпытать личные данные - полиция разоблачила мошеннический call-центр

Полицейские Донецкой области ликвидировали мошеннический call-центр. Мошенники обманным путем завладевали личными данными граждан и "чистили" их банковские счета.

О разоблачении мошеннического цетра сообщили в пресс служба МВД.

Фото: mvs.gov.ua

"Колл-центр, в котором работало 35 человек, функционировал в Мариуполе. Мошенники звонили гражданам под видом работников банка и выманивали реквизиты банковских карточек. Получив доступ к счетам, похищали с них средства. Прибыль злоумышленников составил более 50000 гривен ежедневно", - рассказал начальник оперативно поискового отдела УКР ГУНП в Донецкой области Дмитрий Ногин.

Операцию по пресечению деятельности преступной группы провели полицейские управления уголовного розыска и следственного управления совместно с киберполиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области за силовой поддержке спецподразделения КОРД. Правоохранители выяснили, что руководил мошенническим call-центром 24-летний житель Мариуполя.

Злоумышленники открыли офис в центре города, замаскировав его под интернет-магазин. Звонки осуществляли с использованием IP-телефонии, звонили за границу, в частности - в Российскую Федерацию.

Операторы представлялись сотрудниками отдела мониторинга банковского учреждения и под разными предлогами узнавали персональные данные потерпевших. В дальнейшем устанавливали контроль над их счетами и списывали с них деньги на карточку организатора группировки.

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Участники преступной группы пользовались в своей деятельности специальными алгоритмами, в которых разъясняется, как вести разговор для достижения цели - например, если "жертва" отказывается предоставлять пароли.

Подозреваемые соблюдали конспирацию, общались по работе исключительно в одном из мессенджеров.

Полицейские собрали доказательства противоправной деятельности фигурантов. В ходе обыска в call-центре изъято 64 единицы компьютерной техники, сим-карты, средства связи, которые использовались для совершения преступлений, а также записи с "рекомендациями" по выманивания личной информации.

По факту мошенничества открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

На Днепропетровщине правоохранители задержали членов преступной группировки "Белое братство". В частности, его лидера Яна Яцышина и четырех подчиненных (Артема Дощинского, Максима Засавицкого, Михаила Крутько и Сергея Цымбала).