Имела еще сына: что известно о женщине, которая положила ребенка в морозильник

Роженица с Ровенщины, которая спрятала ребенка в морозильную камеру, беременность от мужа и односельчан скрывала. На учете она не стояла и обратилась к медикам уже с кровотечением. Именно врачи заподозрили, что женщина после родов, и сообщили полицейским, которые и обнаружили младенца в морозильной камере.
"После родов у нее наблюдались признаки кровотечения, а не отхождения плаценты. Половину крови она потеряла. Это анемия тяжелой степени", - сообщил директор Дубровицкой больницы Руслан Бовгиря.
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Известно, что роды у женщины были преждевременные, ориентировочно на 30-й неделе. Семью в селе характеризует хорошо. Муж ездит на заработки, женщина работает продавщицей в местном магазине. Имеет 11-летнего сына от 1-го брака. Почему такое сделала, односельчане не понимают.
"Я не могу даже поверить, что она может такое сделать. Она позитивная, как для меня, хорошая. Если она одного ребенка сама подняла ноги, и чтобы это сделать", - говорит одна из жительниц села.
Проводят экспертизу, действительно ли девочка родилась мертвой.
"Учитывая, что 9 лет работаю в полиции, то, что мы увидели на месте происшествия, это ужасная картина", - сказал руководитель следственного отделения Дубровицкой полиции Александр Коваль.
Сама же роженица в больнице. Ее жизни уже ничего не угрожает.
9 февраля в Дубровицкую районную больницу Ровенской области обратилась за помощью 34-летняя женщина. У нее было сильное кровотечение. Врачи сразу выяснили, что женщина недавно рожала. Роженица уверяла, что сама прервала нежелательную беременность. Однако впоследствии призналась полицейским, что родила дома, самостоятельно перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозильник.
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