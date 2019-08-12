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понедельник, 12 августа 2019 14:57

"Им труба": новый поворот в деле экспертов, которые обследовали Зайцеву на наркотики
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Представительница пострадавших в масштабном ДТП в Харькове Лариса Матвеева инициирует против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз уголовное производство
Фото: facebook.com/tetyana.dotsyak
Представительница пострадавших в масштабном ДТП в Харькове Лариса Матвеева инициирует против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз уголовное производство
Представительница пострадавших в масштабном ДТП в Харькове Лариса Матвеева инициирует против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз уголовное производство
Представительница пострадавших в масштабном ДТП в Харькове Лариса Матвеева инициирует против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз уголовное производство
Представительница пострадавших в масштабном ДТП в Харькове Лариса Матвеева инициирует против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз уголовное производство

Представительница пострадавших в масштабном ДТП в Харькове Лариса Матвеева инициирует против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз уголовное производство. Они с двух раз не смогли определить, находилась ли подозреваемая по делу, водитель Lexus Елена Зайцева в состоянии наркотического опьянения.

Основой уголовного производства станет заключение психиатра-нарколога Бориса Михайлова - доктора медицинских наук, профессора кафедры психотерапии Харьковской медицинской академии последипломного образования. Он изучил документы по делу и заявил - Зайцева находилась под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом. И для определения этого не надо знать количество опиатов - достаточно лишь факта наличия препарата в организме, а нормативно-правовых документов, определяющих количество наркотических веществ, в Украине не существует. Об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Доцяк.

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"Помните экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые из двух раз не смогли определить, находилась ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения? Так вот, им труба. Они заявляли, что для установления находилась ли Зайцева в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, им нужно знать количество опиатов, а раз они не знают много ли было опиатов или мало - не могут сказать было ли наркотическое состояние", - говорится в заметке.

Позиция Матвеевой - эксперты должны быть уволены из-за некомпетентности, а если действовали умышленно - понести уголовную ответственность.

Обращение в полицию адвокат напишет в ближайшие дни.

ДТП произошло на перекрестке ул. Сумской и Мечникова 18 октября прошлого года. "Лексус" Елены Зайцевой столкнулся с "Фольксвагеном Туарег" Геннадия Дронова. От удара ее автомобиль отбросило в толпу. Шесть человек погибли, пятеро травмированы. В моче Елены обнаружили опиаты (наркотические вещества, влияющие на центральную нервную систему. - ГПУ). Врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву, дала показания в суде. Эксперт подтвердила, после ДТП у Зайцевой были сужены зрачки, неустойчивая походка. Это следствие перенесенной травмы или стресса, предполагает нарколог. Опиаты могли появиться в моче Зайцевой от лекарств. Это не обязательно должны быть наркотики,

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