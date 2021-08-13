"Им гордится наш народ" - Зеленский высказался о нападении на Беленюка

Зеленский назвал недопустимым нападение на Беленюка. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский высказался о нападении на нардепа и спортсмена Жана Беленюка.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде именно благодаря Жану Беленюку. Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ!" - написал он в Twitter.

Он указал, что проявления расизма и ксенофобии в Украине недопустимы.

"Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", - добавил Зеленский.

В партии "Слуга народа" осудили использование любой формы дискриминации и агрессии.

"Подчеркиваем, что патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства. Считаем, что подобный инцидент - одно из проявлений языка ненависти. Их уже третий год подряд на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, которые не привыкли цивилизованно и конструктивно вести дискуссии", - отмечается в заявлении.

В центре Киева неизвестные напали на олимпийского чемпиона и народного депутата Жана Беленюка. Пытались спровоцировать драку, оскорбляли его из-за цвета кожи. В финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Беленюк победил венгра Виктора Лоринца - 5: 1. На внеочередных парламентских выборах в Украине 2019 года Беленюка избрали народным депутатом девятого созыва по партийному списку №10 от партии "Слуга народа".