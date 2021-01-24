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воскресенье, 24 января 2021 09:15

Играл и менял показания: неизвестное до сих пор по делу об убийстве Дарьи Лукьяненко

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Играл и менял показания: неизвестное до сих пор по делу об убийстве Дарьи Лукьяненко
Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото: pushkinska.net

24-летний Николай Тарасов с Ивановки в Одесской области получил 15 лет за решеткой за убийство односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко. Дело начали слушать в декабре 2019-го. Судебный процесс был закрытым. Все это время единственный подозреваемый Тарасов играл на публику и менял показания.

У него сменилось 4 адвоката, предоставленные бесплатной правовой помощью. Последний из них просил в заключительной речи прощения у родителей Дарьи, что выполняет свою работу. Об этом корреспондету Gazeta.ua рассказал адвокат Лукьяненко Рубен Степанян.

"Вся тактика Тарасова - это игра. Он так вел себя в течение всего процесса. Сначала заявил, что не виновен. Что его заставили признаться. Эти показания проверяли следователи ГБР и они не подтвердились. Затем вину признал частично. Рассказывал, как заманил девочку, как заставил ее раздеться, как сам с нее снимал одежду. Мол, хотел подстроить все так, что это сделал его отец. Он оскорблял его не раз, в том числе публично. Так решил отомстить", - рассказал Рубен Еуардович.

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Еще одна версия Тарасова - что оба родителя знали о преступлении. Мать помогала смывать кровь в доме. А отец - прятать труп. Но и это не было доказано.

Что касается наказания, адвокат и родные Дарьи убеждены, что судья побоялся взять на себя ответственность за справедливый приговор.

"Тарасов совершил 4 самые тяжкие преступления. Более страшных преступлений не существует. И судья оправдывает его по статье "надругательство над трупом". Судья видит психотип этого изверга. И судья дает возможность ему снова выйти на свободу и совершать преступления. Он убийство Дарьи из компьютерной игры в реальность перенес. И в тюрьму ему передадут компьютер, снова резаться будет. И снова будет убивать", - говорит Степанян.

Добавил, что изрезанная шея в суде перед журналистами - это часть показательного шоу.

"Такое впечатление, что он царапав шею отрощенным ногтем. Ничего острого у него не нашли. А после приговора этот негодяй еще и перепалку с сестрой Даши устроил, Мариной. Мол, видишь, 15 дали. А если бы нанял адвокатов - то и того бы не получил. Это свидетельствует лишь о том, что он ничего не признал, а не раскается и не собирается исправляться", - рассказал адвокат.

Уже завтра, 25 января, адвокат с семьей будет готовить документы для подачи апелляции.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую неспособность" - написано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.

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