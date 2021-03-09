Хулиган на улице выпустил в прохожего 4 пули и застрелился сам

Во Львове мужчина посреди улицы обстрелял прохожего.
Пострадавший в это время вышел из кафе, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
"7 марта около 21:40 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Городецкой во Львове неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину, который как раз вышел из кафе, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители установили личность раненого - 34-летнего жителя города Одесса. Медики обнаружили у него 4 огнестрельных раны. Мужчина находится в реанимации", - сказано в сообщении.
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Известно, что стрелял в мужчину 53-летний львовянин. Впоследствии тело стрелка полицейские нашли в его квартире. Он выстрелил себе в голову.
Оружие полицейские изъяли. Следствие продолжается.
В Запорожье 48-летняя женщина выстрелила себе в голову. Пистолет она нашла у своего мужа.
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