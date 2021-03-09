Женщина прострелила себе голову пистолетом мужа

Пистолет женщина нашла у своего мужа Фото: pixabay.com

В Запорожье 48-летняя женщина выстрелила себе в голову.

Пистолет она нашла у своего мужа, сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

"8 марта в 14:00 в Запорожское районное управление полиции поступило сообщение о том, что у себя дома на улице Зерновой совершила суицид 48-летняя женщина. Она осуществила себе выстрел в голову из пистолета своего мужа", - говориться в сообщении.

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По словам пресс-секретаря полиции Запорожской области Елены Лебединской, женщина при жизни находилась в подавленном состоянии.

В полиции уже открыли уголовное производство с пометкой "самоубийство".

2 марта на территории Запорожской АЭС застрелилась 33-летняя женщина. Все произошло на посту охраны. Погибшая - военнослужащая.