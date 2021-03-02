На АЭС застрелилась 33-летняя военная

2 марта на территории Запорожской АЭС застрелилась 33-летняя женщина.

Все произошло на посту охраны. Погибшая - военнослужащая, пишет forpost.media.

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На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Случай подтвердили в отделе коммуникации полиции области, однако подробности обещали обнародовать позже.

На территории воинской части в авиагородке под Мелитополем в Запорожской области покончила с собой военная. Лейтенанта ВСУ, которая служила в части, нашли повешенной на дереве.