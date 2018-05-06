"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга

У Харкові затримали групу людей, які побили захисника Донецького аеропорту – учасника АТО Дмитра Вербича. Фото: obozrevatel

Сегодня, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали группу людей, которые в Киеве совершили нападение на защитника Донецкого аэропорта – участника АТО Дмитрия Вербича.

Представители указанной группы называют себя антифашистами, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники в спецслужбе.

Одна из задержанных рассказала, что гуляла на Подоле с девушкой и двумя парнями. Они увидели парня в футболке с национальной символикой. Сказали, что он – "бандеровец" и его нужно наказать.

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Компания преследовала "киборга". После этого они надели маски и совершили нападение, применив газовый баллончик и нож. После этого парни убежали в сторону супермаркета и сели в троллейбус.

У одного из задержанных обнаружили паспорт гражданина РФ на имя Вячеслава Лукичева.

Как сообщалось ранее, 2 мая в Киеве на Подоле четверо неизвестных с закрытыми лицами напали на "киборга", защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Сам АТОвець заявил, что его спасло лишь чудо - нож прошел очень близко от почки и позвоночника. Вербич говорил, что узнал в нападавших участников "Марша анархистов" и уверен, что нападение не было простым хулиганством или воровством.