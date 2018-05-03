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четверг, 03 мая 2018 13:45

"Киборг", на которого напали в столице, рассказал подробности происшествия

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&quot;Киборг&quot;, на которого напали в столице, рассказал подробности происшествия
Участник АТО, защитник Донецкого аэропорта Дмитрий Вербич, на которого напали на столичном Подоле, рассказал подробности случившегося. Фото - Facebook Евгении Серой

Участник АТО, защитник Донецкого аэропорта Дмитрий Вербич, на которого напали на столичном Подоле, рассказал подробности случившегося.

По словам Дмитрия, преступников, которые на него напали, он раньше не видел, передают "Факты".

"Я ни разу их не встречал, мы не знакомы, не имею понятия, кто это. Для меня это шок. Я свернул с улицы Константиновской в ​​переулок - и сразу же получил удар ножом в спину. Они подбежали сзади. Я их не заметил. Только когда меня пырнули ножом, понял, что что-то происходит. Развернулся - и мне в лицо брызнули из газового баллончика. Я потерял зрение. Попытался убежать, но они догнали. Я понял, что если буду бежать, они в любом случае догонят и добьют меня. Они пытались добить меня молотками, но я начал отбиваться. Затем они скрылись. Увидев, что я исхожу кровью, я позвонил друзьям", - рассказал пострадавший.

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С чем может быть связано нападение, Дмитрий не знает. Ближайшую неделю он проведет в больнице.

В Киеве 5 неизвестных в масках совершили нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, защитника Донецкого аэропорта. Инцидент произошел 2 мая, на Подоле. Нападавшие ударили Дмитрия Вербича ножом, все свидетельствует о том, что в живых его оставлять не хотели. Первую помощь пострадавшему оказали его друзья, которые приехали на место происшествия уже через несколько минут. После этого Вербича отвезли в больницу, сейчас его состояние стабильное.

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Дата
03
мая

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