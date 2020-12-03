Хотела уйти: рассказали о мужчине, который зарезал жену и пытался покончить с собой

42-летней Ольге Сытник из села Иванков Борщевского района на Тернопольщине муж 46-летний Сергей порезал руки и лицо во время ссоры. Женщина истекла кровью до приезда медиков. Фото: segodnya.ua

На Тернопольщине взяли под стражу 46-летнего Сергея Сытника из села Иванков Борщевского района. Он зарезал жену Ольгу, 42 года. В содеянном сознался. Объяснил, что женщина хотела уйти от него, потому взялся за нож. Хотел убить и себя, порезал руки и горло. Раны оказались не смертельными.

Мать, которая истекала кровью, нашел сын, 18-летний Василий, рассказал Gazeta.ua сосед Николай Басараб.

"Соседка говорит, что она уже истекала кровью, как ее нашли. Весь дом был залит. И большой нож в крови на печке лежал. Его нашли возле кладбища. Чего туда пошел - не известно. Забрали в больницу, тогда в полицию. В шоке все. Потому что он свиньи держал, то свинью не мог зарезать, нанимал кого-то. А жену зарезал", - говорит мужчина.

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В селе о семье отзываются положительно. Спиртным не злоупотребляли, ездили на заработки в Польшу, хозяйничали, говорит староста села Надежда Барткив.

Если вину Сергея Сытника докажут, могут посадить на 10 лет.

Трагедия произошла 27 ноября около 14:00. По предварительной информации, ссора между мужчиной и женщиной возникла из-за ревности. Во время конфликта мужчина схватил нож и нанес им 2 удара жене в руки и лицо. Женщина умерла от кровопотери еще до приезда медиков.