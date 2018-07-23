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понедельник, 23 июля 2018 09:39

Харьковская трагедия: новые подробности всколыхнули сеть

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Харьковская трагедия: новые подробности всколыхнули сеть
Елена Зайцева может получить около 7 лет тюрьмы. Геннадий Дронов - до 10 лет. Фото: facebook.com/tetyana.dotsyak

Украинцы внимательно следят за делом Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которых судят за масштабное ДТП в Харькове. Активисты заметили много несоответствий в деле, а также шокирующих фактов.

Например, скорость обоих транспортных средств так и не определена, биометариал Зайцевой исследован недостаточно. А нарколог, которая проводила первичный осмотр девушки, исчезла, пишет в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.

"Тот случай, когда твой адвокат топит, что у тебя страшные головные боли. А ты не удержалась и пришла на заседание со свежими бровями", - написала автор об одном из судебных заседаний по делу ДТП.

Отмечает, что сразу после ДТП Зайцева не имела при себе водительского удостоверения. Что красную машину, с которой Зайцева, вероятно, устроила гонки по центру Харькова, так и не нашли. Также - что каждому пострадавшему мать Зайцевой выплачивает по 50 тыс грн. После этого следователь требовал у людей расписки, что деньги получили и претензий не имеют. К тому же прокуратура, вероятно, недостаточно прислушивается к мнению экспертов, которые указывают на тонкости аварии. Поэтому и приговор могут вынести недостаточно объективный.

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В соцсети бурно отреагировали на пост Доцяк.

"Бездушные скоты. Они реально думают, что им все позволено. Механизм отмазывания запущен на полную", - написал Станислав Осиков.

"Думаю где-то в $ 7-8 м. должен папа вложиться. В принципе, для такой задачи это не деньги", - добавил Ярослав Галецкий.

ДТП на ул. Сумской в ​​Харькове произошло 18 октября 2017-го. Елена Зайцева за рулем внедорожника Lexus начала движение на красный свет. После удара с Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова ее авто отбросило в толпу людей, стоявших на тротуаре. Погибло 6 человек. Еще столько же травмированы. Обоих водителей судят.

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23
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