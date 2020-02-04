Группа кавказцев грабила квартиры

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Одесские оперативники задержали группу квартирных воров. Все они - выходцы из Кавказского региона в возрасте от 30 до 53 лет.

Двое из них уже имели проблемы с законом из-за краж в Одессе, а еще один был осужден за аналогичные преступления на территории Российской Федерации, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Подозреваемых задержали в квартале от обворованной ими квартиры в Приморском районе города. В состав преступной группы входили четверо уроженцев Закавказья. На момент задержания двое из них уже были обвиняемыми в нескольких квартирных кражах, совершенных в Одессе в прошлом году. Кроме того, еще один - ранее судимый за аналогичные преступления в РФ", - рассказал Николай Плыгун с ГУНП области.

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В автомобиле подозреваемых полицейские изъяли похищенные из дома потерпевших вещи, инструменты для взлома дверных замков и другие вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство. Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы.

Полиция разоблачила преступную группу, которая совершала разбойные нападения на жителей Одессы. В состав банды входили трое одесситов, двое из которых ранее были осуждены за тяжкие преступления. Информацию о материальном состоянии выбранных жертв злоумышленники получали от "работниц" борделя.