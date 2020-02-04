 
Ексклюзивы
1/5
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 486
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 828
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 729
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 5274
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1170
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5544
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1323
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2709
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1584
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
3
6
4
3
3
Группа кавказцев грабила квартиры
Группа кавказцев грабила квартиры
Проститутки работали на банду грабителей
Проститутки работали на банду грабителей
В Киеве между гаражами нашли труп неизвестной
В Киеве между гаражами нашли труп неизвестной
В столице загорелась электричка
В столице загорелась электричка
26-летнего мужчину возле кафе зарезал знакомый
26-летнего мужчину возле кафе зарезал знакомый
Видео
Все видео
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Спасатели вытаскивали автомобили из снежных заносов
Спасатели вытаскивали автомобили из снежных заносов
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Взрыв во время массовой драки попал на видео
Взрыв во время массовой драки попал на видео
Интервью
1/5
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 639
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 441
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3222
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 765
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1440
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1548
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
вторник, 04 февраля 2020 20:05

Группа кавказцев грабила квартиры
3

  Комментировать

Одесские оперативники 4 квартирных воров. Все они - выходцы из Кавказского региона
Фото: od.npu.gov.ua
Одесские оперативники 4 квартирных воров. Все они - выходцы из Кавказского региона
Одесские оперативники 4 квартирных воров. Все они - выходцы из Кавказского региона

Одесские оперативники задержали группу квартирных воров. Все они - выходцы из Кавказского региона в возрасте от 30 до 53 лет.

Двое из них уже имели проблемы с законом из-за краж в Одессе, а еще один был осужден за аналогичные преступления на территории Российской Федерации, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Подозреваемых задержали в квартале от обворованной ими квартиры в Приморском районе города. В состав преступной группы входили четверо уроженцев Закавказья. На момент задержания двое из них уже были обвиняемыми в нескольких квартирных кражах, совершенных в Одессе в прошлом году. Кроме того, еще один - ранее судимый за аналогичные преступления в РФ", - рассказал Николай Плыгун с ГУНП области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали вооруженную банду, нападавшую на ювелиров

В автомобиле подозреваемых полицейские изъяли похищенные из дома потерпевших вещи, инструменты для взлома дверных замков и другие вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство. Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы.

Полиция разоблачила преступную группу, которая совершала разбойные нападения на жителей Одессы. В состав банды входили трое одесситов, двое из которых ранее были осуждены за тяжкие преступления. Информацию о материальном состоянии выбранных жертв злоумышленники получали от "работниц" борделя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Группа кавказцев грабила квартиры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

16 человек погибли в пожаре

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 73838
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 44479
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине 1 Просмотров: 12933
&quot;Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим&quot; - как прошел свадебный бум в столице
"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
6
 Просмотров: 9945
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 8856
Происшествия
Начальника одного из управлений секретариата Кабмина задержали на взятке
Начальника одного из управлений секретариата Кабмина задержали на взятке Просмотров: 72
Лежал и не двигался: машинисты рассказали о подростке, загадочно погибшем на железной дороге
Лежал и не двигался: машинисты рассказали о подростке, загадочно погибшем на железной дороге Просмотров: 135
Нашли мошенника, укравшего деньги пострадавших от взрыва детей
Нашли мошенника, укравшего деньги пострадавших от взрыва детей Просмотров: 891
Псевдоминера посадили на 2 года
Псевдоминера посадили на 2 года Просмотров: 270
В машине взорвалась граната
В машине взорвалась граната Просмотров: 414
Больше всего комментируют
4
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
3
Количество умерших от коронавируса неумолимо растет
3
Активист судится с президентом
3
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
2
Соседка по палате обокрала девочку, которую поджег родной отец
Голосов: 1048
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua