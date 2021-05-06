Говорил, что деньги для прокуроров и судей: полицейский погорел на взятке

Когда полицейский требовал деньги, то говорил, что они для для прокуроров и судей Фото: dbr.gov.ua

Во Львовской области задержали старшего участкового офицера, который требовал и получил $ 3 тыс. взятки.

Когда полицейский требовал деньги, то говорил, что они для прокуроров и судей, сообщили в пресс-службе ГБР.

Полицейский уверял, что может помочь обвиняемому переквалифицировать его действия на более "легкую" статью Уголовного кодекса и изменить меру пресечения без лишения свободы. Для этого он обещал повлиять на прокуроров и судью Железнодорожного районного суда Львова, который осуществляет судебное разбирательство указанного уголовного производства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиянин за 75 тыс. руб. хотел попасть в Украину

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Полицейскому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

В Киеве чиновник Государственной миграционной службы погорел на взятке. За $9 тыс. он обещал содействие в легализации иностранцев.