Готовят покушение: депутат Соболев сделал заявление

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев сообщил, что него и семью готовят новое покушение. Фото - facebook.com/vyacheslav.sobolev.73

На депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и его семью готовят новое покушение.

Есть 100-процентная информация, заявил Соболев в видеообращении.

Добавил, что несмотря на наличие такой же информации у полиции и приказа Главного следственного управления об обеспечении пострадавших госохраной, в пятницу, 7 февраля, полиция Киева сняла охрану до понедельника.

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"С пятницы и до понедельника, вопреки поручению Главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос: это случайность?" - сказал Соболев.

По его словам, за последние 2 месяца полиция не продвинулась в расследовании. Депутат обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить время, чтобы он мог предоставить всю имеющуюся у него информацию для предотвращения новых убийств.

Вечером 1 декабря прошлого года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​центре Киева расстреляли внедорожник "Рендж Ровер". За рулем был предприниматель и депутат Киевского областного совета 47-летний Вячеслав Соболев. Позади сидела жена 38-летняя Инна с дочерью и сыном 3-летним Александром. Пуля попала в мальчика. Он умер в "скорой".