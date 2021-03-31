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среда, 31 марта 2021 12:42

Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
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В Славянске СБУ обнаружила скрытый арсенал оружия боевиков.

Они готовили диверсии на территории региона, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Тайник в 2014 году устроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске. В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили 1 кг тротила, 2 электродетонатора, четыре мины, реактивную противотанковую гранату РПГ-26, 6 гранатометных выстрелов, 3 гранаты РГД-5, 10 запалов, кумулятивный заряд, почти 1000 патронов различного калибра ", - говорится в сообщении.

В Славянске СБУ обнаружила скрытый арсенал оружия боевиков
Фото: ssu.gov.ua
Они готовили диверсии на территории региона
В Славянске СБУ обнаружила скрытый арсенал оружия боевиков
Они готовили диверсии на территории региона
В Славянске СБУ обнаружила скрытый арсенал оружия боевиков

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Изъятое отправили на экспертизу. Следствие продолжается.

В Харькове СБУ обнаружила схрон с оружием у задержанного боевика так называемой ЛНР. Среди оружия реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 производства РФ.

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Дата
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