Готовил подставу для отца: в чем признался убийца Дарьи Лукьяненко

Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото: pushkinska.net

Приговор по делу об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки в Одесской области коллегия судей Раздельнянского райсуда зачитывала около 3 ч.

Единственный подозреваемый по делу - 24-летний Николай Тарасов - слушал судей спокойно, никаких эмоций не проявлял. Возле него в стеклянном "аквариуме" все время были двое конвоиров. Следили, чтобы опять не покалечил себя. Поскольку предмет, которым резал шею, так и не нашли.

Из текста приговора стало известно, что Тарасов признал вину частично. Признался в убийстве девочки, но заверил, что не собирался ее насиловать. По его словам, на преступление решился, чтобы подставить отца, который имел судимость за изнасилование. Тот, мол, его постоянно унижал. В том числе публично - на рынке, где работали его родители, и родители Дарьи. Поэтому Тарасов и раздел девочку.

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Суд постановил, что Николай Тарасов виноват в похищении Дарьи, в попытке ее изнасилования и в убийстве. Надругательства над телом в действиях подсудимого судьи не нашли. Поэтому за похищение Тарасов получил 3 года, за попытку изнасилования - 10, за убийство - 15.

Срок наказания судьи постановили считать с момента фактического задержания, то есть с 20 июня 2019 года.

Кроме того, подсудимого обязали выплатить отцу Дарьи Лукьяненко более 36 тыс. грн материального ущерба и 800 тыс. грн - морального. Отдельно Тарасов должен возместить процессуальные издержки - 117 тыс. грн.

Решение суда вступит в силу в течение 30 дней со дня его провозглашения. За это время стороны имеют право подать апелляционные жалобы.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую неспособность" - написано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.