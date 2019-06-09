Горят километры торфяников

В Житомирской области из-за жары горят торфяники, вечером 8 июня пожарные тушили возгорание торфа в Олевском районе. ФОТО: УНІАН

В Житомирской области из-за жары горят торфяники. В частности, пожарные тушили возгорание торфа в Олевском районе.

Об этом сообщают в пресс-службе Управления ДСНС Украины в Житомирской облаcтях.

"Вечером 8 июня два подразделения ДСНС Олевского района были привлечены к тушению тлеющего торфа в с. Озеряны на землях запаса Олевского объединенной территориальной общины. На этих торфополях когда предприятие вело добычу торфа, а впоследствии они были переданы в распоряжение общества", - говорится в сообщении.

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"В пожароопасный период на торфополях нередко возникают пожары, в основном за человеческого фактора - неосторожное обращение граждан с огнем или возгорание перебрасываются от горящей травы. Однако тушить тлеющий торф, который залегает вглубь до 3 метров, очень сложно", - пояснили спасатели.

На этот раз два пожарно-спасательных отделения и 10 человек личного состава с 9 до 18 часов ликвидировали пожар торфа на площади 0,02 га.

В районе с. Строкача Полтавской обл горят торфяники на площади 70 га.