Горит Киево-Печерская лавра (обновлено)

В мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве произошел пожар 4 ноября в 13.45.
Огонь перекинулся на кровлю. Есть ли пострадавшие - пока неизвестно, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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"На территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже, где расположена мастерская по росписи икон. Огонь перекинулся на кровлю, площадь уточняется", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.
В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв.
В 14:45 спасателям удалось ликвидировать возгорание. Его причины устанавливают эксперты и следователи.
3 сентября 2021 года в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской.
Из-за пожара потеряли орган. Пострадали некоторые помещений возле органа, упала люстра.
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