Горел пассажирский поезд "Интерсити"

Вблизи Николаева загорелся пассажирский поезд "Киев-Херсон".
"Горел задний отсек тепловоза поезда "Интер-Сити", следовавший из Киева в Херсон. Площадь возгорания составляла 6 квадратных метров", сообщает Главное управление ДСНС в Николаевской области в Facebook.
9 пассажирских вагонов пришлось отцепить от тепловоза. В них находилась 71 человек, в том числе 60 пассажиров.
Через полчаса пожар потушили. Жертв и пострадавших нет. Устанавливают причины возгорания.
Впоследствии поезд отправили на конечную станцию Херсон.
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В Одессе забросали камнями и шинами рельсы перед пассажирским поездом "Интерсити", который ехал из Киева. Локомотивная бригада убрала посторонние предметы из колеи. Пассажирский поезд задержался на 3 мин.
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