Поезд сошел с рельс под Киевом. Пассажирские рейсы задерживаются

В Киеве задержалось прибытия поездов. Фото: Facebook / Олег Васильев

В субботу, 10 июля, в Киеве задерживается прибытие поездов. Некоторые опаздывают в столицу на полчаса, другие на три-четыре.

Причиной задержек стал товарный поезд, сошедший с рельсов под Киевом. В "Укрзализныце" подтвердили инцидент и извинились за задержки, сообщило издание Obozrevatel.

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Блогер и автор YouTube-канала "Железные магистрали" Олег Васильев сообщил, что инцидент произошел недалеко от Боярки.

В Одессе забросали камнями и шинами рельсы перед пассажирским поездом "Интерсити", который ехал из Киева. Локомотивная бригада убрала посторонние предметы из колеи. Пассажирский поезд задержался на 3 мин.