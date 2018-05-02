Годовщина столкновений в Одессе: в городе перекрыли улицы и согнали бронетехнику

В Одессе на годовщину столкновений и пожара в доме профсоюзов ввели усиленные меры безопасности. Фото - "Думская"

В Одессе сегодня, 2 мая, беспрецедентные меры безопасности. Улицы и площади перекроют из-за поминальных мероприятий в четвертую годовщину уличных столкновений, во время которых погибли почти полсотни человек.

Соборную площадь и Куликово поле еще с ночи обнесли железными заборами и людей будут пропускать только через металлодетекторы, говорилось в ТСН.

Утром на Куликовом поле люди еще имеют возможность пройти мимо дома профсоюзов, но впоследствии здесь движение планируют ограничить. На одесских улицах много бронетехники.

"Будет проведен инструктаж сил, которые задействованы на Куликовом поле и Соборной площади. Люди будут расставлены и начнутся режимные мероприятия, будут работать взрывотехники и после этого начнется запуск людей. Это будет где-то примерно после девяти часов утра", - отметил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко.

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Некоторые люди приносят утром цветы. Один мужчина принес гвоздики с георгиевской лентой, но он быстро покинул территорию Куликова поля. Основные мероприятия начнутся во второй половине дня. А после 9:00 поминальная панихида состоится на углу улиц Преображенской и Дерибасовской, где погиб первый проукраинский активист. К вечеру планируется марш справедливости в парке Шевченко.

Во время массовых беспорядков 2 мая 2014 в центре Одессы с участием проукраинских и пророссийских активистов погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы. По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десяти уголовных производств, касающиеся различных фактов: от хулиганства до умышленного убийства и поджога, который привел к гибели людей и организации массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.