Год ходил с охранником: рассказали о расстрелянном харьковском бизнесмене

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Харьковский бизнесмен 48-летний Виталий Шульга с женой, 3-мя детьми и родителями жил в 16-этажке по ул. Танкопия 7/1, у которой его расстреляли.

Имел личного охранника. Но он даже не успел выйти из машины, когда к Шульге подошел киллер и выстрелил практически в упор. Охранника бизнесмен нанял в прошлом году, после покушения на соседа, пишет KHARKIV Today.

"12 январе прошлого года у квартиры напали на соседа Шульги по этажу Дмитрия Исаева. Он заместитель генерального директора по экономике и инвестициям АО" Харьковоблэнерго". Нападавших было двое. Один нанес несколько ножевых ранений в живот и грудь, а второй бил по голове кирпичом. Нападавшие убежали, кто это был, так и не выяснили. Дмитрия тогда спасли, а у Виталия после этого события появился охранник. Он всегда выводил его из квартиры и заводил в квартиру после работы. Видел, что охранник ходил всегда с пистолетом" , - рассказал сосед погибшего.

На месте преступления работали эксперты и кинологи. Очевидцы говорят, что собака взяла след и побежала к дереву, где, видимо, и поджидал киллер. Но потом вроде след потерялся.

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В автомобиле Kia Rio, на котором приехал Виталий Шульга, правоохранители изъяли пистолет, документы, деньги и ноутбук.

Соседи говорят, Шульга с семьей жил небагато, у них, якобы, даже не было собственного авто. Но всегда помогал и выручал из беды не только близких, но и соседей.

Сотрудники 3-го кладбища и бюро, которым заведовал Шульга, немногословны. О происшествии узнали из новостей, а о погибшем отзываются положительно. В КП "Ритуал", которому подчинялось бюро, также версий не озвучивают.

По данным источников издания в полиции, одна из главных версий следствия - криминальные разборки в похоронном бизнесе.

Убийство произошло во дворе городской многоэтажки вечером 16 января. Киллер расстрелял свою жертву почти в упор, когда мужчина вышел из машины возле своего дома. По словам свидетелей, прозвучало от 3 до 6 выстрелов. Раненый в живот мужчина скончался еще до приезда "скорой".