Главе райгосадминистрации подложили гранату в машину

Предмет, похожий на гранату Ф-1, обнаружили на колесе служебного автомобиля Виктора Колоса. Фото: pl.npu.gov.ua

Утром 9 февраля в поселке Котельва Полтавской области чиновник обнаружил гранату на колесе служебного автомобиля, припаркованного рядом с домом.

Об этом Gazeta.ua рассказал председатель Котелевской РГА Виктор Колос.

Обнаружили гранату под колесом служебного "Ланоса" случайные прохожие в воскресенье около 8:00.

"Утром люди ехали на базар и увидели гранату. Сообщили мне. Я сразу вызвал полицию, хорошо, что быстро приехала", - рассказал Колос.

Он связывает этот факт с профессиональной деятельностью. Открытых угроз не получал, однако знает, что не все были довольны его работой в должности председателя райгосадминистрации. Не исключает возможность, что это либо предупреждение, либо просто хулиганство или неудачная шутка. Надеется, что правоохранители разберутся и найдут того, кто подложил предмет под машину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Полтавской области, под колесом автомобиля обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1 и артиллерийский боеприпас времен Второй мировой войны. В дальнейшем специалисты взрывотехнической службы установили, что граната и боеприпас не содержат взрывоопасных веществ.

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По данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Событие квалифицируют как хулиганство, совершенное с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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