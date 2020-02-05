21-летний мужчина взорвал гранату, а для врачей придумал другую историю

В Белой Церкви Киевской области 21-летний мужчина покалечился в результате взрыва гранаты. Врачей заверил, что травма руки от взрыва петарды.
Но следователи выяснили истинную причину, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Мужчина вместе с отчимом распивал спиртные напитки. Последний показал, что у него есть граната. Тогда пасынок стал ее разбирать, говорил, что разбирается в этом. Однако, при сборке гранаты он допустил ошибку и произошел взрыв, который и привел к травме", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчины взорвали гранату в автомобиле - один выжил
В доме нашли остатки запала и 2 патрона к винтовке 16 калибра. Отчима пострадавшего задержали, по решению суда он находится под домашним арестом.
Следователи открыли уголовное производство. Мужчину могут посадить на 7 лет.
Во время уборки обочины возле села Мартыновка Жмеринского района Винницкой области работнику дорожной службы разорвало руку. В 56-летнего мужчины в руках взорвался запал гранаты.
Комментарии