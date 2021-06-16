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среда, 16 июня 2021 17:05

Гибель украинки в Турции: СМИ узнали о последних секундах жизни модели

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Гибель украинки в Турции: СМИ узнали о последних секундах жизни модели
Модель из Украины Анжелика Срабьянц погибла в Стамбуле. Фото: botsman.org

В Турции продолжается следствие по делу о гибели украинки Анжелики Срабьянц. Ее возлюбленного Бурака Эрджана подозревают в умышленном убийстве: мужчина снимал момент трагедии на видео вместо того, чтобы помочь и спасти женщину.

В видеоролике, снятом Бураком, виден балкон. Анжелика в это время рыдает и несколько раз произносит его имя, сообщает КП.

"Видео нечеткое, но, судя по всему, женщина свисает с балкона. Бурак в ответ несколько раз просит ее подойти к нему. Но, видимо, у женщины нет сил подтянуться и перелезть через перила. Далее изображение исчезает. Скорее всего, Бурак кладет телефон в карман", - говорится в сообщении.

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Но звук все равно слышен: женщина плачет, произносит "пожалуйста" и "я не могу". Слова Эрджана разобрать сложно.

Примерно на 1 мин. 45 сек. ролика голос обрывается и слышен звук удара от падения тела.

Камеры видеонаблюдения дома сняли, как они заходили в подъезд накануне трагедии отдельно.

Трагедия произошла 11 июня в жилом комплексе. Модель из Украины 33-летняя Анжелика Срабьянц погибла в Стамбуле, где жила со своим бойфрендом, турком Бураком Эрджаном. Женщина выпала с балкона пятого этажа многоэтажки. Она умерла по дороге в больницу. Мужчину взяли под стражу.

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