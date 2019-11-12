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вторник, 12 ноября 2019 21:53

Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности

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Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Погибшие в Польше украинцы были родственниками. Фото: PMG.ua

Украинцы, которых нашли мертвыми в холодильной камере в Польше, били родственниками.

Мужчины приехали на заработки из Тернопольской области. Об этом сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, передает Укринформ.

"Полиция сообщила нам об этом случае. Двое погибших родом из Тернопольской области, и они являются родственниками: дядя и племянник", - рассказала она.

Мужчины работали в Польше легально.

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Вскрытие тел состоится в среду, 13 ноября. В Украине погибших планируют перевезти в четверг, 14 ноября.

В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для хранения фруктов. Погибших обнаружили в воскресенье, 10 ноября.

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