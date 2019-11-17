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воскресенье, 17 ноября 2019 13:52

Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии

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Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Украинская, которых нашли мертвыми в Польше, могли убить. Фото: NP

Родственники и односельчане украинцев, которых нашли мертвыми в морозильной камере в Полищи, не верят в несчастный случай.

Люди утверждают, что это было убийство, сообщает портал "Сорока".

Погибшие - Иван и Игорь поехали в Польшу еще 14 августа. У них была трудовая виза и приглашение от агропромышленника. Однако официально оформили их на работу только за пару дней до смерти, 8 ноября.

Трагедия произошла перед отъездом украинцев домой. Утром за ними приехал украинский перевозчик, чтобы забрать мужчин и их вещи, однако их не было на месте. Ивана и Игорь начали искать и обнаружили мертвыми в фруктохранилище.

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Родственники погибших подозревают, что работодатель специально подстроил несчастный случай, возможно, чтобы не платить за работу. Водитель автобуса также отметил, что владелец хозяйства убеждал его уехать, не поднимая шума.

В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для хранения фруктов. Погибших обнаружили в воскресенье, 10 ноября.

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