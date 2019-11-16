Гончарук поздравил польского коллегу с переизбранием

Моравецкого переизбрали в должности. Фото: РБК

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил главу правительства Польши Матеуша Моравецкого с переизбранием на должность председателя Совета министров Польши.

Поздравление премьер-министр Украины разместил на польском языке в Тwitter.

"Поздравляю господина премьера Матеуша Моравецкого в связи с назначением на должность председателя Совета министров Республики Польша. Рассчитываю на дальнейшее хорошее сотрудничество и укрепление стратегического партнерства", - написал Гончарук.

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В пятницу в президентском дворце состоялась церемония назначения нового состава Совета министров Польши. В новом правительстве сохранили свои должности большинство министров предыдущего, в частности, главы МИД Яцек Чапутович, министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр внутренних дел Мариуш Каминский.

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