Трое украинцев погибли в Польше

В Польше в ДТП погибли 3 украинцев. 4-й пострадавший в тяжелом состоянии в больнице. Фото - telewizjarepublika.pl

В ДТП на польской территории погибли трое украинцев возрасте от 31 до 38 лет. Четвертый 19-летний пострадавший в очень тяжелом состоянии в больнице.

Авария произошла вечером 12 июня между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицько. Водитель автомобиля Opel Astra по неустановленным причинам потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево, сообщает телеканал Republika.

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"В автомобиле ехали 4 граждане Украины, двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один из украинцев умер во время операции. 4-й пострадавший находится в больнице города Гожув Велькопольский в очень тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

Полиция под контролем прокуратуры выясняет обстоятельства аварии, сообщила представитель полиции населенного пункта Мендзыжеч Любуского воеводства Юстина Лентовская.

В Польше произошло лобовое столкновение Volkswagen Passat и микроавтобуса, среди пострадавших украинцы. Авария произошла возле села Новая Кишев Хрусты в Поморском воеводстве по неосторожности водителя легковушки.