Гибель сына Корбана с одноклассницей: появилось видео с места трагедии

Официального подтверждения о гибели сына украинского бизнесмена Геннадия Корбана 16-летнего Льва и его одноклассницы Юлии Василик пока нет.
Подтверждают трагедию украинские политические деятели. И выражают соболезнования Геннадию Корбану.
"Геннадий Корбан. Искренние соболезнования всей вашей семье. Сил и терпения вам, друг ", - написал в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбил и оставил умирать: стало известно, как погиб пропавший одиннадцатиклассник
Слова соболезнования выразил и народный депутат Максим Бужанский в Tekegram-канале.
"Мои глубочайшие соболезнования Геннадию Корбану. Просто нет слов", - написал он.
Также появилось видео с места происшествия. Его обнародовало издание "Днепр оперативный".
5 января в дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области погиб Лев Корбан - 16-летний сын-школьник украинского бизнесмена Геннадия Корбана. С ним погибла одноклассница Юлия Василик. По предварительной информации, подростки катались на багги, хотели заехать на мост, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.
Комментарии