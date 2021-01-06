Гибель сына Корбана с одноклассницей: появилось видео с места трагедии

5 января в ДТП на Днепропетровщине погиб Лев Корбан - 16-летний сын-школьник украинского бизнесмена Геннадия Корбана. С ним погибла одноклассница Юлия Василик. Фото: detective-info.com.ua

Официального подтверждения о гибели сына украинского бизнесмена Геннадия Корбана 16-летнего Льва и его одноклассницы Юлии Василик пока нет.

Подтверждают трагедию украинские политические деятели. И выражают соболезнования Геннадию Корбану.

"Геннадий Корбан. Искренние соболезнования всей вашей семье. Сил и терпения вам, друг ", - написал в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

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Слова соболезнования выразил и народный депутат Максим Бужанский в Tekegram-канале.

"Мои глубочайшие соболезнования Геннадию Корбану. Просто нет слов", - написал он.

Также появилось видео с места происшествия. Его обнародовало издание "Днепр оперативный".

5 января в дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области погиб Лев Корбан - 16-летний сын-школьник украинского бизнесмена Геннадия Корбана. С ним погибла одноклассница Юлия Василик. По предварительной информации, подростки катались на багги, хотели заехать на мост, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.