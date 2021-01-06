Гибель сына Корбана и его подруги: что рассказали в полиции

Обстоятельства гибели подростков в реке Мокрая Сура вблизи села Новоалександровка в Днепропетровской области выясняют следователи.

Открыли уголовное производство, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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Отметили, что багги и тела двух подростков в водоеме обнаружили вчера вечером, 5 января.

Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

Никаких подробностей дела в полиции пока не сообщают.

5 января в дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области погиб Лев Корбан - 16-летний сын-школьник украинского бизнесмена Геннадия Корбана. С ним погибла одноклассница Юлия Василик. По предварительной информации, подростки катались на багги, хотели заехать на мост, но не справились с управлением и вылетел в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.