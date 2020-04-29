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среда, 29 апреля 2020 16:11

Гибель супругов из Украины на Бали: что говорят дипломаты

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Гибель супругов из Украины на Бали: что говорят дипломаты
В отеле на Бали нашли мертвыми супругов из Украины. Фото: obozrevatel.com

Женщина и мужчина с Украины, которых нашли мертвыми в отеле на острове Бали, были супругами. Об их гибели сообщила дочь.

Сейчас проводятся анализы на выявлении коронавирусной инфекции. Результаты будут известны 3 мая. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, передает УНН.

"Вчера Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали. По информации Посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия", - сообщил Погорельцев.

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Тела умерших доставили в местную больницу.

"Проводятся анализы на возможное наличие коронавируса Covid-19 у умерших, результаты ожидаются 3 мая. В случае отрицательного результата анализов, будет проведена аутопсия для установления причин смерти граждан Украины", - сообщил дипломат.

Посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медицинским учреждением с целью установления обстоятельств дела, а также организации репатриации умерших граждан Украины.

28 апреля на Бали нашли мертвыми двух граждан Украины. Причину смерти выясняют. Тела мужчины и женщины были найдены в их апартаментах в районе Кедонганан Бадунг. Вероятно, ими были 54-летний Андрей Сусленко и 52-летняя Татьяна Менчинская. Местные не исключают возможности убийства во время ограбления.

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Дата
29
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