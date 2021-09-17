Гибель судьи Писанца: следствие не исключает версию убийства

Под Киевом в доме товарища нашли мертвым судью Печерского райсуда столицы Виталия Писанца. Дело ведет Госбюро расследований. Фото: pc.ki.court.gov.ua

Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца.

Версию умышленного убийства не исключают. Об этом заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, передает "Интерфакс-Украина".

"Зарегистрировано уголовное производство по статье "умышленное убийство". Мы провели неотложные следственные действия и следственный эксперимент с участием лиц, находившихся непосредственно на месте происшествия в то время, когда это произошло. Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы не спешил утверждать", - говорит Сухачев.

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Добавил, что судебно-медицинскую экспертизу уже провели, назначили ряд других. Если будут получены веские доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет потребность - квалификацию дела изменят.

Все участники события сотрудничают со следователями. Дело может быть завершено в ближайшее время.

Судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы 11 сентября. Гостил в доме отставного военного, брата бывшего министра юстиции и руководителя Верховного суда Петра Онопенко. В компании был еще один товарищ - следователь Соломенского райуправления полиции Киева Евгений Хоменко. У судьи якобы внезапно из носа пошла кровь. Он встал, споткнулся о вазу, упал и умер. Дело расследует ГБР как умышленное убийство. Виталий Писанец был судьей Свердловского горсуда Луганской области с 1998 по 2011 годы, а с 2011 по 2015 годы работал председателем указанного суда. В 2015-м указом президента Украины переведен в Печерский райсуд Киева. В столичном суде Писанец, среди прочего, был следственным судьей дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.