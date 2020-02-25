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вторник, 25 февраля 2020 07:34

Гибель Старицкого: товарищ рассказал о последних часах жизни бизнесмена

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Гибель Старицкого: товарищ рассказал о последних часах жизни бизнесмена
Сергея Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом. Дело расследуют как умышленное убийство. Фото: facebook.com/Юрий Воловец

Друзья и коллеги бизнесмена Сергея Старицкого, которого нашли застреленным в имении эксминистр Леонида Кожары, шокированы его смертью. Однако не сомневаются, что тот не мог совершить самоубийство.

Кожара был бывшим одногруппником Старицкого. До этого, говорят коллеги, они довольно давно не виделись. По версии жены Кожары, гость выстрелил себе в голову, когда она вышла в другую комнату, передает ТСН.

В свою очередь бизнес-партнер Сергея Старицкого Эндрю Бейн говорит, что мужчина был в хорошем настроении и много шутил перед встречей.

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"Мы шутили вместе, говорили по поводу бизнеса. Он сказал, что поедет в гости к одногруппникам. Он был в очень хорошем настроении, когда поехал. Я думаю, они выпили много. Было оружие. Алкоголь и оружие - это всегда плохая комбинация", - говорит Эндрю Бейн.

Добавляет, что врагов в бизнесе у Старицкого не было, дела в компании также были стабильны. Поэтому сомневается, что у мужчины могли быть причины для самоубийства. Предполагает, что смерть могла произойти по неосторожности.

Сергей Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары вечером 21 февраля. Известно, что оба мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Марина Кожара сообщила, что компания выпивала с 15:00. После этого женщина пошла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке.

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