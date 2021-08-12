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четверг, 12 августа 2021 13:52

Гибель школьника в водопаде: известно, кто пойдет под суд

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Гибель школьника в водопаде: известно, кто пойдет под суд
Учительницу львовской школы №82 45-летнюю Людмилу Гребень будут судить по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Фото: facebook.com/Людмила Гребень

Учительницу львовской средней школы №82 45-летнюю Людмилу Гребень обвиняют в смерти 12-летнего Артема Прадед-Янчака. Шестиклассник погиб во время школьной экскурсии на водопад Каменка.

Обвинительный акт касательно учительницы направили в Сколевский районный суд, пишет Zaxid.net.

Людмила Гребень работает учительницей музыки. Она также была классной руководительницей 6-В класса, где учился погибший ученик.

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За ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей учительнице грозит до пяти лет заключения.

После гибели школьника защиту вокруг водопада сделали надежней, рассказал директор парка "Святые Бескиды" Василий Приндак.

"С тех пор мы уже огородили верхнюю часть водопада сеткой, а в нижней части заменили заграждения из деревянного на металлическое. Также сделали дополнительную огражденную смотровую площадку", - говорит Приндак.

Трагедия произошла 2 июня во время школьной экскурсии на водопад Каменка в национальном природном парке "Сколивские Бескиды". Артем Прадед-Янчак хотел сделать селфи, поскользнулся на камнях и упал в водопад. При этом он зацепился ногой за корень и захлебнулся водой. В общем группу из 44 школьников львовской школы №82 сопровождали пятеро взрослых - трое учителей и двое родителей. После гибели мальчика классную руководительницу Людмилу Гребень госпитализировали с сердечным приступом.

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Дата
12
августа

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