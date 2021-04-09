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пятница, 09 апреля 2021 10:28

Гибель ребенка в Донбассе: ОБСЕ побывала на месте взрыва

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Гибель ребенка в Донбассе: ОБСЕ побывала на месте взрыва
Украинцы опровергли российскую версию гибели ребенка на Донбассе Фото: hromadske.radio

Наблюдатели ОБСЕ побывали на месте взрыва в неподконтрольном правительству Украины поселке Александровское на Донетчине, где погиб 5-летний мальчик. РФ обвинила в обстреле ВСУ и начала распространять фейки. Однако украинская сторона опровергла свою причастность.

Им удалось пообщаться с родными ребенка, говорится в отчете ОБСЕ от 8 апреля.

Там напомнили, что в Енакиево родители мальчика показали медицинское свидетельство, в котором указано, что он умер 2 апреля от взрывной травмы и многих осколочных ранений. В тот же день наблюдатели посетили дом на северной окраине Александровского, где ребенок был в гостях на момент гибели.

В ОБСЕ подчеркивают, что зафиксировали многочисленные отверстия шириной от 2 мм до 7 см на главных воротах, в деревянном сарае, двух металлических баках для воды и в деревянном заборе вокруг сада. Отверстия обнаружили и в двух юго-западных и южной стенах дома, на входных металлических дверях.

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Кроме этого, указывается о трех разбитых стеклах окна в юго-западной стене дома. Внутри же наблюдатели видели отверстие в потолке кухни и еще два в гостиной и в юго-западной части дома.

"Установить, боеприпас из какого именно вооружения стал причиной появления воронки, не представлялось возможным. По оценке, все вышеуказанные повреждения возникли недавно, вероятно, вследствие разлета осколков", - говорится в сообщении.

Также наблюдатели ОБСЕ пообщались с бабушкой мальчика, которая тоже получила ранения.

"Видели порез и синяк за ее ухом. По полученной информации, это от попадания стекла из разбитого окна", - подытожили в миссии.

В ОРДЛО и России активно распространяют информацию, что взрывное устройство, на котором подорвался ребенок, якобы сбросил беспилотник Вооруженных сил Украины. При этом доказательства о причастности к событию украинской стороны не предоставили. Из-за удаленности населенного пункта от линии соприкосновения сторон и беспочвенность обвинения, украинская сторона категорически отрицает свою причастность. Минобороны отмечает, что подобное есть типичной практикой оккупантов. Распространяют ложь об Украине и ее военнослужащих, но особенно цинично используют тему детей от "распятого мальчика" в 2014-м - до трагической гибели на днях ребенка от взрывчатки.

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Дата
09
апреля

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