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четверг, 08 апреля 2021 12:21

Украина назвала свою версию гибели 5-летнего ребенка на Донбассе

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5-летний ребенок из Донецкой области взорвалась на взрывном устройстве, которое нашел во дворе. В этом убеждают в украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Трагедия произошла 2 апреля во поселке Александровское на неподконтрольной Украине территории, передает "Громадське радіо".

Автор: hromadske.radio
  Украинцы опровергли российскую версию гибели ребенка на Донбассе
Украинцы опровергли российскую версию гибели ребенка на Донбассе

"По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок", - заявил советник украинской делегации в ТКГ, внештатный советник руководителя ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович.

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Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтверждает версию Украины, ссылаясь на расследование StopFake. В нем отмечается, что ни один беспилотник ВСУ не смог бы пролететь 30 км до поселка.

Автор: hromadske.radio
  Украинцы опровергли российскую версию гибели ребенка на Донбассе
Украинцы опровергли российскую версию гибели ребенка на Донбассе

Гибель ребенка и ранения одного гражданского человека будут обсуждать на очередном заседании ТКГ 13-14 апреля.

В ОРДЛО и России активно распространяют информацию, что взрывное устройство, на котором подорвался ребенок, якобы сбросил беспилотник Вооруженных сил Украины. При этом доказательства о причастности к событию украинской стороны не предоставили.

Из-за удаленности населенного пункта от линии соприкосновения сторон и беспочвенность обвинения, украинская сторона категорически отрицает свою причастность.

Минобороны отмечает, что подобное есть типичной практикой оккупантов. Распространяют ложь об Украине и ее военнослужащих, но особенно цинично используют тему детей от "распятого мальчика" в 2014-м - до трагической гибели на днях ребенка от взрывчатки.

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