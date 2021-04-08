Украина назвала свою версию гибели 5-летнего ребенка на Донбассе

5-летний ребенок из Донецкой области взорвалась на взрывном устройстве, которое нашел во дворе. В этом убеждают в украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Трагедия произошла 2 апреля во поселке Александровское на неподконтрольной Украине территории, передает "Громадське радіо".

Автор: hromadske.radio Украинцы опровергли российскую версию гибели ребенка на Донбассе

"По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок", - заявил советник украинской делегации в ТКГ, внештатный советник руководителя ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович.

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Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтверждает версию Украины, ссылаясь на расследование StopFake. В нем отмечается, что ни один беспилотник ВСУ не смог бы пролететь 30 км до поселка.

Автор: hromadske.radio Украинцы опровергли российскую версию гибели ребенка на Донбассе

Гибель ребенка и ранения одного гражданского человека будут обсуждать на очередном заседании ТКГ 13-14 апреля.

В ОРДЛО и России активно распространяют информацию, что взрывное устройство, на котором подорвался ребенок, якобы сбросил беспилотник Вооруженных сил Украины. При этом доказательства о причастности к событию украинской стороны не предоставили. Из-за удаленности населенного пункта от линии соприкосновения сторон и беспочвенность обвинения, украинская сторона категорически отрицает свою причастность. Минобороны отмечает, что подобное есть типичной практикой оккупантов. Распространяют ложь об Украине и ее военнослужащих, но особенно цинично используют тему детей от "распятого мальчика" в 2014-м - до трагической гибели на днях ребенка от взрывчатки.