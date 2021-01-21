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четверг, 21 января 2021 14:06

Гибель работника администрации президента: есть первый приговор
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14 марта 2019-го в Киеве нашли мертвым 45-летнего Александра Бухтатого. Руки и голова мужчины были в крови
Фото: OBOZREVATEL.COM
14 марта 2019-го в Киеве нашли мертвым 45-летнего Александра Бухтатого. Руки и голова мужчины были в крови
14 марта 2019-го в Киеве нашли мертвым 45-летнего Александра Бухтатого. Руки и голова мужчины были в крови

В Киеве осудили одного из участников смертельного нападения на 45-летнего Александра Бухтатого. Был главным консультантом департамента информационной политики Администрации президента.

За разбойное нападение на него гражданин Армении получил 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Такое решение вынес сегодня, 21 января, Шевченковский райсуд столицы.

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Осужденный вместе с сообщником встретили Бухтатого на ул. Баггоутовской в ​​Киеве. Избили и ограбили. Свою вину обвиняемый признал частично.

Материалы по соучастника преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

14 марта 2019 года у ворот церкви на ул. Баггоутовской в ​​Киеве нашли мертвым 45-летнего Александра Бухтатого. Тело увидел охранник строительства в 6:50, когда возвращался с ночной смены. Руки и голова Бухтатого были в крови. В прокуратуре выяснили: около 23.50 накануне на Бухтатого напали двое пьяных. Сломали нос, четыре раза ударили по голове. Когда он упал, забрали телефон, часы, банковские карты. С них сняли 8 тыс. грн. Личности мужчин установили за несколько часов. Это граждане Армении 33 и 35 лет. В Киев приехали в декабре 2018-го. Жили в хостеле недалеко от вокзала, не работали.

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Дата
21
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