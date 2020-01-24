Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса

Актриса юмористического шоу Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом в октябре 2018 года. Фото - РБК

Водителя автобуса 38-летнего Михаила Манюка признали виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибла актриса юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская, 48 лет.

Его приговорили к 5 годам тюрьмы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года. Также Манюк должен уплатить 1,23 млн грн морального и материального вреда шести пострадавшим, среди которых и сестра Марины Поплавской. Такое решение вынес Киево-Святошинский районный суд Киевской области.

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В суде обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся. При избрании меры наказания суд учел, что обвиняемый водитель давал правдивые показания, впервые совершил преступление, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, на учете у психиатра и нарколога не состоит. Поэтому пришел к выводам: его исправление возможно без реального отбывания наказания.

Авария произошла 20 октября 2018 года около 6 утра возле села Мила Киево-Святошинского района Киевской области. Водитель Михаил Манюк за рулем автобуса Neoplan N116 не избрал безопасную дистанцию ​​и столкнулся с полуприцепом тягача DAF, который двигался в попутном направлении. В автобусе ехали актеры юмористического проекта "Дизель шоу". Возвращались с гастролей во Львове. Марина Поплавская сидела впереди рядом с водителем. От полученных травм погибла на месте. Еще 8 актеров были травмированы.