Гибель мальчика на побережье моря: новые подробности

В Кирилловке на Запорожье в бассейне утонул 6-летний мальчик. Фото - actual.today

В полиции рассказали новые подробности о гибели мальчика на берегу моря в Кирилловке на Запорожье.

Ребенку было не 3, а 6 лет. Мальчик сбежал на аттракционы от бабушки, с которой отдыхал, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Ребенок находился на отдыхе с 60-летней бабушкой. Мальчик сбежал в игровой комплекс с горкой и надувным бассейном, по неосторожности упал в него и захлебнулся", - сообщают.

Полицейские проводит проверку, выясняет все обстоятельства трагедии. До ее окончания не готовы сказать, будут ли открывать уголовное производство.

Трагедия на побережье Азовского моря в курортной Кирилловке на Запорожье произошла вечером 17 июля. Сообщалось, что в бассейне, в который съезжают с надувной горки, утонул 3-летний мальчик.